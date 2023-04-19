Купить недвижимость в посёлок имени Свердлова, Россия

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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Всеволожский район
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
посёлок имени Свердлова
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