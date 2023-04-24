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Жильё с бассейном в поселение Воскресенское, Россия

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Laptevo, Россия
Дом 9 комнат
Laptevo, Россия
9 Количество комнат 650 м²
€ 1,051,106
Код объекта в БД Агентства: 371-816, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …

Параметры недвижимости в поселение Воскресенское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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