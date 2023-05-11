Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Троицкий административный округ
  5. поселение Вороновское

Жильё с бассейном в поселение Вороновское, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Bezobrazovo, Россия
Дом 4 комнаты
Bezobrazovo, Россия
Комнаты 4
Площадь 241 м²
Количество этажей 3
€ 258,229

Параметры недвижимости в поселение Вороновское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти