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Дома в поселение Внуковское, Россия

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Городок Писателей, Россия
Дом 9 комнат
Городок Писателей, Россия
9 Количество комнат 940 м² Количество этажей 4
€ 4,055,333
Код объекта в БД Агентства: 247-306, Боровское шоссе, 6 км от МКАД, Переделкино. …

Параметры недвижимости в поселение Внуковское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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