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Жильё с бассейном в поселение Сосенское, Россия

Коммунарка
2173
4 объекта найдено
Дом 9 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 930 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 171-417, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€2,41 млн
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 900 м²
Код объекта в БД Агентства: 171-414, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€1,74 млн
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 808 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 171-810, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€2,65 млн
Дом 8 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в Bachurino, Россия
Дом 8 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
Bachurino, Россия
Комнаты 8
Площадь 1 105 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 565-607, Варшавское шоссе, 5 км от МКАД, Столбово-1 КП (Южное Бу…
€1,69 млн

Типы недвижимости в поселение Сосенское

квартиры
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Параметры недвижимости в поселение Сосенское, Россия

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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