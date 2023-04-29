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Жильё с бассейном в поселение Щаповское, Россия

2 объекта найдено
Дом 17 комнат в Schapovo, Россия
Дом 17 комнат
Schapovo, Россия
17 Количество комнат 1 140 м² Количество этажей 4
€ 983,034
Код объекта в БД Агентства: 317-907, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Озерный к/п (Щапово). …
Дом 7 комнат в поселение Щаповское, Россия
Дом 7 комнат
поселение Щаповское, Россия
7 Количество комнат 423 м² Количество этажей 2
€ 255,812
Код объекта в БД Агентства: 518-914, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Александровы пруды КП. …

Параметры недвижимости в поселение Щаповское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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