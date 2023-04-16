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Купить дом с бассейном в поселение Первомайское, Россия

4 объекта найдено
Дом 13 комнатв поселение Первомайское, Россия
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
13 Количество комнат 939 м² Количество этажей 2
€ 1,325,368
Код объекта в БД Агентства: 560-327, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Изумрудная долина к/п (…
Дом 8 комнатв Фоминское, Россия
Дом 8 комнат
Фоминское, Россия
8 Количество комнат 669 м² Количество этажей 3
€ 552,237
Код объекта в БД Агентства: 316-902, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-1 к/п (Фоминск…
Дом 6 комнатв поселение Первомайское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Первомайское, Россия
6 Количество комнат 423 м² Количество этажей 2
€ 717,908
Код объекта в БД Агентства: 314-926, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Ново-Троицкое-1 к/п (Пу…
Дом 10 комнатв поселение Первомайское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Первомайское, Россия
10 Количество комнат 630 м² Количество этажей 3
€ 1,325,368
Код объекта в БД Агентства: 117-311, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Светлый к/п (Губцево). …

Параметры недвижимости в поселение Первомайское, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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