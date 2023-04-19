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Купить недвижимость с бассейном в поселение Новофёдоровское, Россия

1 объект найдено
Дом 9 комнатв поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
9 Количество комнат 700 м² Количество этажей 3
€ 1,336,660
Код объекта в БД Агентства: 208-429, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …

Параметры недвижимости в поселение Новофёдоровское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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