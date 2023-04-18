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Купить таунхаус в поселение "Мосрентген", Россия

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4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 128 м² Количество этажей 3
€ 185,650
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 143 м² Количество этажей 3
€ 238,980
Код объекта в БД Агентства: 226-714, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 129 м² Количество этажей 3
€ 203,612
Код объекта в БД Агентства: 226-712, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 145 м² Количество этажей 3
€ 240,151
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…

Параметры недвижимости в поселение "Мосрентген", Россия

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