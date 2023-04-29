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Дома с бассейном в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

2 объекта найдено
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 027 м² Количество этажей 3
€ 390,979
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 20 комнат в Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 090 м² Количество этажей 3
€ 558,542
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…

Параметры недвижимости в поселение Михайлово-Ярцевское, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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