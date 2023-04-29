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Дома с бассейном в поселение Марушкинское, Россия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в поселение Марушкинское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Марушкинское, Россия
10 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 669,133
Код объекта в БД Агентства: 274-907, Киевское шоссе, 15 км от МКАД, Большое Покровское к/п (…

Параметры недвижимости в поселение Марушкинское, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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