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Купить дом с бассейном в поселение Краснопахорское, Россия

6 объектов найдено
Дом 8 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
8 Количество комнат 423 м² Количество этажей 3
€ 1,645,341
Код объекта в БД Агентства: 184-725, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
Дом 5 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
5 Количество комнат 435 м² Количество этажей 2
€ 1,485,224
Код объекта в БД Агентства: 184-703, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Варварино эко-поселок. …
Дом 6 комнатв поселение Краснопахорское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Краснопахорское, Россия
6 Количество комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 883,405
Код объекта в БД Агентства: 312-418, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Микрорайон К (Троицк). …
Дом 14 комнатв Raevo, Россия
Дом 14 комнат
Raevo, Россия
14 Количество комнат 1 500 м² Количество этажей 4
€ 750,894
Код объекта в БД Агентства: 123-808, Калужское шоссе, 22 км от МКАД, Стародачное к/п (Минзаг…
Дом 11 комнатв Krasnoe, Россия
Дом 11 комнат
Krasnoe, Россия
11 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 2,208,511
Код объекта в БД Агентства: 170-803, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Левитан КП (Шаганино). …
Дом 9 комнатв Былово, Россия
Дом 9 комнат
Былово, Россия
9 Количество комнат 712 м² Количество этажей 3
€ 763,593
Код объекта в БД Агентства: 195-818, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …

Параметры недвижимости в поселение Краснопахорское, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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