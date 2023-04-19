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Купить дом в поселение Клёновское, Россия

2 объекта найдено
Дом 6 комнатв Клёново, Россия
Дом 6 комнат
Клёново, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 2
€ 216,558
Код объекта в БД Агентства: 305-901, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Звезда-95 к/п (Кленово)…
Дом 4 комнатыв поселение Клёновское, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Клёновское, Россия
4 Количество комнат 132 м² Количество этажей 2
€ 114,730
Код объекта в БД Агентства: 360-902, Варшавское шоссе, 38 км от МКАД, Лукошкино. …

Параметры недвижимости в поселение Клёновское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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