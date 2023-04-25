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Жильё с бассейном в поселение Филимонковское, Россия

2 объекта найдено
Дом 10 комнат в поселение Филимонковское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат 880 м² Количество этажей 4
€ 2,351,354
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 10 комнат в Пушкино, Россия
Дом 10 комнат
Пушкино, Россия
10 Количество комнат 857 м² Количество этажей 4
€ 1,899,171
Код объекта в БД Агентства: 189-719, Калужское шоссе, 11 км от МКАД, Праймвиль к/п (Пенино).…

Параметры недвижимости в поселение Филимонковское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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