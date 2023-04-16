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Купить недвижимость с бассейном в поселение Десёновское, Россия

2 объекта найдено
Дом 8 комнатв поселение Десёновское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Десёновское, Россия
8 Количество комнат 1 280 м² Количество этажей 3
€ 3,257,554
Код объекта в БД Агентства: 140-945, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Ваутутинки к/п (Ватутин…
Дом 6 комнатв поселение Десёновское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Десёновское, Россия
6 Количество комнат 394 м² Количество этажей 2
€ 441,702
Код объекта в БД Агентства: 177-804, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, МосДачТрест к/п (Троицк…

Параметры недвижимости в поселение Десёновское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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