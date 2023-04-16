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Купить квартиру в поселение Десёновское, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
1 Количество комнат 31 м² 12/17 Этаж
€ 97,312
Жилой комплекс расположен в поселении Десеновское Новой Москвы, в 15 км от МКАД по Калужском…

Параметры недвижимости в поселение Десёновское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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