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Жильё в Понтонный, Россия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с отоплением в Понтонный, Россия
Дом 7 комнат с отоплением
Понтонный, Россия
Комнаты 7
Площадь 684 м²
Этаж 1/2
Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…
€425,067
Realting.com
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