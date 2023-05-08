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Квартиры в Полесский городской округ, Россия

Полесск
4
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Полесск, Россия
Квартира 1 комната
Полесск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
€ 20,995
Квартира 1 комната в Полесск, Россия
Квартира 1 комната
Полесск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
€ 21,578
Квартира 4 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 4 комнаты
Полесск, Россия
Комнаты 4
Этаж 3/5
€ 41,990
Квартира 2 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 2 комнаты
Полесск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
€ 34,992

Параметры недвижимости в Полесский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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