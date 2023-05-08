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Жильё в Полесский городской округ, Россия

Полесск
6
13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Полесск, Россия
Квартира 1 комната
Полесск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
€ 20,995
Дом 5 комнат в Полесский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 186,624
Дом 4 комнаты в Новая Деревня, Россия
Дом 4 комнаты
Новая Деревня, Россия
Комнаты 4
Количество этажей 2
€ 20,412
Дом 5 комнат в Полесский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 255,442
Квартира 1 комната в Полесск, Россия
Квартира 1 комната
Полесск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
€ 21,578
Дом 5 комнат в Полесский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 256,608
Квартира 4 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 4 комнаты
Полесск, Россия
Комнаты 4
Этаж 3/5
€ 41,990
Дом 3 комнаты в Славянское, Россия
Дом 3 комнаты
Славянское, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 20,995
Дом в Полесский городской округ, Россия
Дом
Полесский городской округ, Россия
Количество этажей 2
€ 233,280
Дом 8 комнат в Полесск, Россия
Дом 8 комнат
Полесск, Россия
Комнаты 8
Количество этажей 2
€ 390,744
Дом в Полесский городской округ, Россия
Дом
Полесский городской округ, Россия
Количество этажей 2
€ 291,600
Дом 6 комнат в Полесск, Россия
Дом 6 комнат
Полесск, Россия
Комнаты 6
Количество этажей 3
€ 180,792
Квартира 2 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 2 комнаты
Полесск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
€ 34,992

Параметры недвижимости в Полесский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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