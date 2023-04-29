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Дома в Полесск, Россия

2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Полесск, Россия
Дом 8 комнат
Полесск, Россия
8 Количество комнат Количество этажей 2
€ 374,223
База отдыха в живописном месте Калининградской области. Располагается между Куршским заливом…
Дом 6 комнат в Полесск, Россия
Дом 6 комнат
Полесск, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 173,148
Продам Дом 356,7 кв.метров, г. Полесск, с полноценным мансардным третьим этажом около 80 кв.…
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