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Жильё в Полесск, Россия

5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Полесск, Россия
Квартира 1 комната
Полесск, Россия
1 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 20,666
В 2023 году на благоустроенной части набережной реки Деймы в городе Полесск поставили красив…
Квартира 4 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 4 комнаты
Полесск, Россия
4 Количество комнат 3/5 Этаж
€ 40,215
Дом находится в центре города. Квартира сухая, светлая(солнечная сторона) Замечательные сосе…
Дом 8 комнат в Полесск, Россия
Дом 8 комнат
Полесск, Россия
8 Количество комнат Количество этажей 2
€ 374,223
База отдыха в живописном месте Калининградской области. Располагается между Куршским заливом…
Дом 6 комнат в Полесск, Россия
Дом 6 комнат
Полесск, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 173,148
Продам Дом 356,7 кв.метров, г. Полесск, с полноценным мансардным третьим этажом около 80 кв.…
Квартира 2 комнаты в Полесск, Россия
Квартира 2 комнаты
Полесск, Россия
2 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 33,513
2 комнатная квартира в центре Полесска по ул. Заводская. Дом находится на набережной реки Де…
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