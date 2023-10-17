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Квартиры-студии в городской округ Подольск, Россия

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3 объекта найдено
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №266 общ…
€58,265
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 24/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №297 общ…
€51,336
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 10/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №227 общ…
€51,547

Параметры недвижимости в городской округ Подольск, Россия

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