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Дома в городской округ Подольск, Россия

Подольск
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3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Поливаново, Россия
Дом 4 комнаты
Поливаново, Россия
4 Количество комнат 212 м² Количество этажей 1
€ 248,946
Код объекта в БД Агентства: 138-904, Калужское шоссе, 19 км от МКАД, Поливаново. …
Дом 2 комнаты в Подольск, Россия
Дом 2 комнаты
Подольск, Россия
2 Количество комнат 50 м² Количество этажей 9
€ 104,454
На продажу предлагается уютная квартира в прекрасном районе с развитой инфраструктурой: школ…
Дом в Лесные Поляны, Россия
Дом
Лесные Поляны, Россия
600 м² Количество этажей 2
€ 3,198,453
Продается дом с современным дорогим ремонтом, сделан недавно, состояние идеальное. Прилесной…

Параметры недвижимости в городской округ Подольск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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