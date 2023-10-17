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Жилая
Россия
городской округ Подольск
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Квартиры в городской округ Подольск, Россия
квартиры-студии
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Квартира
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205 объектов найдено
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Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
1
28 м²
16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №266 общ…
€58,265
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
1
34 м²
13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€59,967
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
1
34 м²
16/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€62,153
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
54 м²
9/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №5…
€86,177
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
54 м²
3/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€85,024
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
60 м²
8/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€103,127
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
4
101 м²
13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №4…
€145,304
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
4
101 м²
9/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №4…
€129,231
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
69 м²
5/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€101,642
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
77 м²
10/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€107,635
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
53 м²
22/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€86,863
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
47 м²
16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€81,796
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
61 м²
21/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€95,505
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
53 м²
16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€81,722
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
4
110 м²
16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №2…
€155,413
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
53 м²
2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€79,862
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
43 м²
20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€79,369
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
43 м²
20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€79,369
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
1
34 м²
20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №1…
€62,700
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
84 м²
20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №1…
€136,067
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
63 м²
11/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №6…
€111,990
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
84 м²
11/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №6…
€135,270
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
54 м²
6/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€94,462
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
83 м²
6/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€120,155
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
62 м²
2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №2…
€102,646
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
83 м²
2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №6…
€119,447
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
52 м²
2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №7…
€84,666
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
2
55 м²
15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€82,082
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
83 м²
4/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€115,421
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
3
78 м²
20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №2…
€125,001
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Параметры недвижимости в городской округ Подольск, Россия
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