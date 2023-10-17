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Квартиры в городской округ Подольск, Россия

квартиры-студии
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205 объектов найдено
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №266 общ…
€58,265
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€59,967
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 16/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №4…
€62,153
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 9/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №5…
€86,177
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€85,024
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€103,127
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 13/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №4…
€145,304
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 9/20
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №4…
€129,231
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€101,642
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 10/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€107,635
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 22/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€86,863
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€81,796
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 21/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€95,505
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€81,722
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 16/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-к квартира №2…
€155,413
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€79,862
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€79,369
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€79,369
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №1…
€62,700
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №1…
€136,067
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 11/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №6…
€111,990
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 11/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №6…
€135,270
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 6/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€94,462
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 6/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€120,155
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №2…
€102,646
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №6…
€119,447
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №7…
€84,666
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 15/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №4…
€82,082
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №3…
€115,421
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 20/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №2…
€125,001

Параметры недвижимости в городской округ Подольск, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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