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Таунхаусы в Пионерский, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Пионерский, Россия
Таунхаус 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
нимание продажа! Продается секция площадью 158,8 м 2 в элитном коттеджном поселке Маринбург …
€150,674
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