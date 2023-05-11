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Дома в Пионерский городской округ, Россия

Пионерский
4
4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Пионерский, Россия
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 574,289
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 154,221
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 154,221
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 154,340

Параметры недвижимости в Пионерский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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