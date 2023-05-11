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Жильё в Пионерский городской округ, Россия

Пионерский
7
8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Пионерский, Россия
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
Комнаты 5
Количество этажей 3
€ 574,289
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 154,221
Квартира 1 комната в Пионерский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Пионерский городской округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/6
€ 107,560
Квартира 3 комнаты в Пионерский, Россия
Квартира 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Этаж 3/5
€ 52,643
Квартира 2 комнаты в Пионерский, Россия
Квартира 2 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
€ 102,894
Квартира 3 комнаты в Пионерский, Россия
Квартира 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
€ 107,560
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 154,221
Дом 3 комнаты в Пионерский, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
Комнаты 3
Количество этажей 2
€ 154,340

Параметры недвижимости в Пионерский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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