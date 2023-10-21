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Дома в Пильнинский район, Россия

1 объект найдено
Дом в Пильна, Россия
Дом
Пильна, Россия
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже дом в посёлке городского типа в Нижегородской области России, - Пильн…
€29,557

Параметры недвижимости в Пильнинский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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