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Дома в Пильна, Россия

1 объект найдено
Дом в Пильна, Россия
Дом
Пильна, Россия
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже дом в посёлке городского типа в Нижегородской области России, - Пильн…
€28,409
Realting.com
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