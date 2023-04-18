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Купить недвижимость в Петровское сельское поселение, Россия

3 объекта найдено
Домв Петровское сельское поселение, Россия
Дом
Петровское сельское поселение, Россия
170 м²
€ 240,653
Арт. 36089916 Одно из лучших предложений на Карельском перешейке! Сделайте себе подарок на …
Домв Овраги, Россия
Дом
Овраги, Россия
201 м²
€ 446,274
Арт. 36089441 Уважаемый покупатель! Этот дом может стать вашей воплощенной мечтой! - сосн…
Домв Петровское сельское поселение, Россия
Дом
Петровское сельское поселение, Россия
171 м²
€ 412,803
Арт. 36088951 Воплощенная мечта об идеальном доме в идеальном месте! - сосновый лес - озе…

Параметры недвижимости в Петровское сельское поселение, Россия

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с видом на море
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