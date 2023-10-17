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Количество комнат в Петроградский район, Россия

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1 объект найдено
Комната 4 комнаты с мебелью в округ Кронверкское, Россия
Комната 4 комнаты с мебелью
округ Кронверкское, Россия
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Этаж 4/4
Продается просторная комната в четырёхкомнатной квартире (из которых две комнаты – смежны…
€32,972

Параметры недвижимости в Петроградский район, Россия

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