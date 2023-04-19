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Купить квартиру в Петроградский район, Россия

округ Кронверкское
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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив округ Кронверкское, Россия
Квартира 3 спальни
округ Кронверкское, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² 2/6 Этаж
€ 377,915
Уникальное предложение в центре Петроградского района! Продается 4-х комнатная квартира 1…

Параметры недвижимости в Петроградский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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