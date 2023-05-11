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Дома в Петродворцовый район, Россия

2 объекта найдено
Дом в Стрельна, Россия
Дом
Стрельна, Россия
Площадь 175 м²
€ 163,314
Дом в Петергоф, Россия
Дом
Петергоф, Россия
Площадь 312 м²
€ 556,343

Параметры недвижимости в Петродворцовый район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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