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Квартиры в Петродворцовый район, Россия

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4 объекта найдено
Квартира в Стрельна, Россия
Квартира
Стрельна, Россия
Площадь 81 м²
€ 149,555
Квартира 2 комнаты в Петергоф, Россия
Квартира 2 комнаты
Петергоф, Россия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/6
€ 81,358
Квартира 1 комната в Стрельна, Россия
Квартира 1 комната
Стрельна, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
€ 74,777
Квартира 3 комнаты в Петергоф, Россия
Квартира 3 комнаты
Петергоф, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/5
€ 132,804

Параметры недвижимости в Петродворцовый район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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