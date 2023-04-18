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Купить квартиру в Петергоф, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Петергоф, Россия
Квартира 2 комнаты
Петергоф, Россия
2 Количество комнат 55 м² 1/6 Этаж
€ 73,635
Продается квартира в зеленом массиве Старого Петергофа. В радиусе семи минут ходьбы располо…
Квартира 3 комнатыв Петергоф, Россия
Квартира 3 комнаты
Петергоф, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 3/5 Этаж
€ 123,841
Продается просторная светлая 3-х комнатная квартира на 3-м этаже пятиэтажного жилого дома …
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