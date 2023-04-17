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Купить дом в Первомайское сельское поселение, Россия

4 объекта найдено
Домв Ленинское, Россия
Дом
Ленинское, Россия
300 м²
€ 1,049,354
Арт. 35255459 Уважаемый клиент!!! Представляем вашему вниманию эксклюзивный вариант Загород…
Домв Ленинское, Россия
Дом
Ленинское, Россия
300 м²
€ 1,440,070
Арт. 3359440 Уважаемый клиент!!! Представляем вашему вниманию эксклюзивный вариант Загородн…
Домв Первомайское сельское поселение, Россия
Дом
Первомайское сельское поселение, Россия
128 м²
€ 206,522
Арт. 3345648 Дом с качественной отделкой у Симагинского озера в закрытом коттеджном поселке…
Домв Первомайское сельское поселение, Россия
Дом
Первомайское сельское поселение, Россия
237 м²
€ 333,784
Арт. 3345680 Дом по финской технологии с качественным ремонтом в закрытом коттеджном поселк…

Параметры недвижимости в Первомайское сельское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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