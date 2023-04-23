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Жильё в Перевозский городской округ, Россия

1 объект найдено
в Tanaykovo, Россия
Tanaykovo, Россия
72 м² Количество этажей 1
€ 16,596
Продаётся часть кирпичного дома, состоящая из 3-х комнат, кухни, бойлерной, совмещённого сан…

Параметры недвижимости в Перевозский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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