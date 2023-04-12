Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Пентхаусы

Купить пентхаус с бассейном в России

в Сочи
448
в Калининградская область
252
в Нижний Новгород
260
в Саратовская область
96
в район Коньково
157
в Красное Село
155
в Пушкин
148
в Саратов
96
Показать больше
Пентхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнатыв Владикавказ, Россия
Пентхаус 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² 5 Этаж
€ 1,150,000
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на пятом этаже жилого комплекса. Пентха…
Пентхаус 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Пентхаус 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 4 Этаж
€ 470,000
В 200 метрах от песчаных пляжей Средиземного моря, расположен новый грандиозный проект жилог…

Параметры недвижимости в России

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти