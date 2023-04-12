Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на горы в России
в Красное Село
155
в Пушкин
148
в Саратов
96
в поселение Вороновское
9
в Одинцово
82
в Воронежская область
79
в Северо-Кавказский федеральный округ
54
в Республика Северная Осетия — Алания
54
в Воронеж
75
в Владикавказ
53
в Gatchinskoe gorodskoe poselenie
41
в Гатчина
41
в Калужская область
34
в поселение Десёновское
1
в Обнинск
34
в Сибирский федеральный округ
1
в Химки
7
в Светлогорск
26
Показать больше
Показать меньше
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
7/16 Этаж
€ 162,106
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,9 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат
112 м²
€ 415,716
Что такое настроение? Это смех, улыбка, радость. Добрые воспоминания, общение с близкими и т…
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
2/16 Этаж
€ 230,652
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 82,6 кв. м на 2-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
114 м²
€ 307,327
Арт. 9285120 Для ценителей тихой жизни в самом центре города. Вашему вниманию предлагается …
Дом
Вартемяги, Россия
150 м²
€ 162,045
В 10 минутах от города по Новоприозерскому шоссе в посёлке Вартемяги продается загородный до…
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
4/12 Этаж
€ 69,169
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,0 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат
56 м²
€ 162,512
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Квартира 4 комнаты
Волосово, Россия
4 Количество комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 50,481
Продам 4-х ком. квартиру в г. Волосово на 3/5 эт. панельного дома. Общ. пл. 61.8 м. кв., ко…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
11/19 Этаж
€ 116,146
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 41,3 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
52 м²
€ 137,797
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Дом 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 42,628
Предлагается к продаже уютная дача в 2-х км от Гатчины массив Корпиково СНТ ''Железнодорожн…
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 170,722
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Параметры недвижимости в России
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты