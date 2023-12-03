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Дома в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 352 м²
Арт. 55180050 Вашему вниманию предлагается уютный и по-настоящему семейный загородный дом, …
€199,367
в месяц
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Параметры недвижимости в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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