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Квартиры в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Penikovskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
болкон 1.5*3  мебелы и техники все остается
€80,832
в месяц
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Penikovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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