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Виллы в Павловский район, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Laptevo, Россия
Вилла
Laptevo, Россия
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт качественный и современный дом. 240м, 6 комнат, 2 с/у, двухконтурный газовый к…
€159,252
в месяц
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Параметры недвижимости в Павловский район, Россия

недорогая
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