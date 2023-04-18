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Купить недвижимость в Павловский район, Россия

Абабковский сельсовет
1
Ворсма
1
городское поселение Тумботино
1
3 объекта найдено
Домв Ворсма, Россия
Дом
Ворсма, Россия
236 м² Количество этажей 2
€ 109,337
Продается уютный и просторный 2-этажный дом в городе Ворсма Павловского района Нижегородской…
в Абабковский сельсовет, Россия
Абабковский сельсовет, Россия
37 м² Количество этажей 1
€ 4,797
Продаю 1/2 часть дома в д. Гомзово Павловского р-на. От Н. Новгорода 50 км., от г. Ворсма 8 …
Домв городское поселение Тумботино, Россия
Дом
городское поселение Тумботино, Россия
60 м² Количество этажей 1
€ 23,541
Продается дачный дом 60 кв.м. в деревне Щепачиха Павловского района. Земельный участок - 23 …

Параметры недвижимости в Павловский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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