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Дома в Павловское городское поселение, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Павловское городское поселение, Россия
Дом 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Павловское городское поселение, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Встречайте НОВЫЙ ГОД в своем доме!!! 25 км. от Санкт-Петербурга, в пос. Невская Дубровк…
€214,667
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Параметры недвижимости в Павловское городское поселение, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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