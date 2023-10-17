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Квартиры в Павловское городское поселение, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Павловское городское поселение, Россия
Квартира
Павловское городское поселение, Россия
Площадь 75 м²
Арт. 51701366 ВИДОВАЯ уютная меблированная квартира в центре маленького города Дубровка в м…
€92,128

Параметры недвижимости в Павловское городское поселение, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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