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Купить дом в Paninskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Домв Panino, Россия
Дом
Panino, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 6,683
Бревенчатый дом,   веранда, гараж,   двор. Отопление печное и электрическое. Газовая труба в…
Домв Paninskiy selsovet, Россия
Дом
Paninskiy selsovet, Россия
30 м² Количество этажей 1
€ 5,347
Продаю пятистенный бревенчатый дом, Сосновский р-н, д. Рагозино, участок 6, 9 соток, плюсом …

Параметры недвижимости в Paninskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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