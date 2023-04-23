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Жильё в Otradnenskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Otradnenskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Otradnenskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 50 м² Количество этажей 2
€ 34,728
2-комнатная квартира находится в п. Отрадное, от ост. Димитрова на маршрутке № 124 15-20 мин…

Параметры недвижимости в Otradnenskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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