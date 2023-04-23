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Квартиры в Орловская область, Россия

Орёл
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Орёл, Россия
Квартира 2 комнаты
Орёл, Россия
2 Количество комнат 67 м² 8/19 Этаж
€ 61,214
ЖК Крылья - это современный, умный, 19-этажный дом с шикарно благоустроенной придомовой терр…
Квартира 2 комнаты в Орёл, Россия
Квартира 2 комнаты
Орёл, Россия
2 Количество комнат 50 м² 6/9 Этаж
€ 33,082
Продается двухкомнатная квартира в центре Советского района. Квартира с изолированными комна…
Квартира 3 комнаты в Орёл, Россия
Квартира 3 комнаты
Орёл, Россия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 12
€ 175,637
Продаётся отличная, просторная 3-х комнатная квартира в монолитно-каркасном доме с индивидуа…

Параметры недвижимости в Орловская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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