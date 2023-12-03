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Дома в Орехово-Зуевский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом 2 ванных в Орехово-Зуевский городской округ, Россия
Дом 2 ванных
Орехово-Зуевский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
€123,117
в месяц
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Параметры недвижимости в Орехово-Зуевский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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