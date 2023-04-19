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Купить коттедж в Волховский район, Россия

Issadskoe selskoe poselenie
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнатыв Issadskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 4 комнаты
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 107,724
Предлагается к продаже для круглогодичного проживания бревенчатый дом с благоустроенным земе…

Параметры недвижимости в Волховский район, Россия

с видом на море
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